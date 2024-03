Italia U21, il ct Nunziata: “Ci aspettano due partite fondamentali per il nostro cammino”

Primo giorno di raduno per l’Under 21, che riprenderà la sua corsa nelle qualificazioni al Campionato Europeo affrontando venerdì a Cesena (ore 18.15, diretta su Rai 2) quella Lettonia che lo scorso 8 settembre a Jurmala l’aveva costretta al pareggio all’esordio. Da quella partita l’Italia U21 di Carmine Nunziata ha conquistato tre vittorie e un pari molto prezioso nell’ultimo confronto in casa e con 11 punti è in testa al girone, a +1 dall’Irlanda e +2 dalla Norvegia.

Nelle prossime due gare con Lettonia e Turchia gli Azzurrini cercheranno di allungare il vantaggio in classifica, con Nunziata che non ammette distrazioni: “Ci aspettano due partite fondamentali per il nostro cammino, in questi tre o quattro giorni dovremo fare in modo di recuperare tutto quello che abbiamo fatto di buono e migliorare ciò che non abbiamo fatto bene. Abbiamo perso due punti. Per il resto il bilancio è positivo, i ragazzi stanno facendo bene, anche se possiamo fare meglio alcune cose”.

“È da quattro mesi che non ci vediamo con i ragazzi e per questo ho deciso di portare qualche giocatore in più, anche per valutare lo stato di forma di tutti visto che c’è qualcuno che viene da un infortunio”, ha aggiunto il Ct giustificando il lungo elenco.

Il tecnico azzurro potrà contare anche su giocatori che sono già entrati nell’orbita della Nazionale maggiore: “Spalletti ha grande attenzione per l’Under 21 e per tutte le nazionali giovanili. Visto che abbiamo due partite di qualificazione ha deciso di lasciarceli”.

L’unico volto nuovo tra i 28 convocati da Nunziata è quello di Luis Hasa, centrocampista classe 2004 di grande prospetto, della Juventus Next Gen: “È un ragazzo che ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, l’anno scorso è stato campione d’Europa con l’Under 19 e sta facendo bene. Sta qui perché ha qualità importanti, ho deciso di portarlo per valutarlo meglio e vedere anche come sta con gli altri”.