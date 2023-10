Italia U21, i convocati di Nunziata per la sfida contro la Norvegia: novità Koleosho

Carmine Nunziata, ct dell’Italia Under 21, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro la Norvegia, valevole per le qualificazioni agli Europei 2025 e in programma martedì 17 ottobre al ‘Druso’ di Bolzano. Spiccano ben tre novità nei nomi fatti da Nunziata, che ha chiamato per la prima volta il portiere Filippo Rinaldi (Olbia), il centrocampista Alessandro Bianco (Reggiana) e l’attaccante Luca Koleosho (Burnley). Obiettivo vittoria per l’Italia, che nei primi due match del girone ha conquistato quattro punti contro i sei della Norvegia, prima a punteggio pieno. Di seguito l’elenco dei convocati.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio).

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Gallo).

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari).

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).