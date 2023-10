Italia, Spalletti convoca Politano e Ricci al posto di Zaniolo e Tonali

Il ct dell’Italia, Luciano Spalletti, starebbe pensando di convocare Matteo Politano e Samuele Ricci per i match delle qualificazioni a Euro 2024 contro Malta e Inghilterra. Il giocatore del Napoli prende il posto di Nicolò Zaniolo, mentre non è ancora sicura la presenza del torinese come sostituto di Sandro Tonali. Spalletti infatti starebbe considerando anche Matteo Pessina, oltre a Ricci, per sostituire il calciatore del Newcastle. Tonali e Zaniolo hanno lasciato il ritiro azzurro dopo i loro colloqui con le forze dell’ordine e il conseguente avviso di garanzia della Procura di Torino per la vicenda scommesse. Spalletti ha anche comunicato di aver spostato dalle 10:30 alle 11:00 l’allenamento di domani. Successivamente l’Italia lascerà Coverciano alla volta di Bari.