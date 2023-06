Italia, Retegui in visita al Museo del Calcio di Coverciano insieme alla sua famiglia

Nella giornata odierna l’attaccante del Tigre e della Nazionale italiana, Mateo Retegui, si è recato al Museo del Calcio di Coverciano insieme alla sua famiglia per ammirare i cimeli presenti nella struttura. Il centravanti azzurro è in raduno al centro tecnico federale con l’obiettivo di preparare la semifinale di Nations League 2022/2023 contro la Spagna.. Nelle sue due prime apparizioni in azzurro avvenute lo scorzo marzo, Retegui è andato a segno entrambe le volte, sia all’esordio contro l’Inghilterra che nella sfida di Malta.