Italia, Retegui: “Ci sono altri oriundi interessati a giocare per la Nazionale azzurra”

Mateo Retegui, centravanti oriundo che ha recentemente debuttato (con 2 gol in altrettante partite) nell’Italia di Roberto Mancini, ha svelato che ci sono diversi ragazzi di orgini italiane che vorrebbero giocare per la Nazionale azzurra. “Ho già parlato con qualcuno, ma non dirò i nomi – ha affermato l’attaccante del Tigre durante un’intervista rilasciata all’emittente televisiva argentina TyC Sports –. Bisogna soltanto stare tranquilli, allenarsi bene e aspettare che arrivi l’opportunità. Io sono molto contento per ciò che sto vivendo in questo momento”.