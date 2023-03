Italia, Mancini: “Vogliamo fare bene contro l’Inghilterra, è la prima volta senza Vialli”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, ha parlato in conferenza stampa in occasione del primo giorno di raduno a Coverciano: “Italia-Inghilterra è una classica, loro hanno talento e tecnica perciò ci aspetta una sfida dura come tutte le altre. Voglio disputare una buona partita e iniziare al meglio il percorso di qualificazione agli Europei“. Mancini ha poi parlato dei giocatori che ha deciso di non convocare: “Zaccagni sta disputando un ottimo campionato e sta facendo bene. Non c’è una motivazione particolare alla base della mancata convocazione. Casale è bravo e continuiamo a seguirlo. Zaniolo ha ricominciato da poco a giocare e non ha ancora disputato gare interne. Verrà sicuramente chiamato se dovesse continuare a migliorare, stesso discorso per Kean“.

“E’ la prima volta senza Vialli, avremo modo di ricordarlo – ha proseguito il ct azzurro – Sarà dura perché aveva i suoi spazi e diceva sempre cosa interessanti ai ragazzi. Dobbiamo cercare di fare bene anche per lui“. Infine, sui singoli giocatori: “Retegui lo seguivamo da tempo, non pensavamo ci dicesse di sì. E’ un ragazzo sveglio e l’augurio è che possa essere importante. Chiesa non credo che verrà, Dimarco sta facendo degli esami. Vedremo“.