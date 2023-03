Italia, Mancini scherza: “Con Telepass sarà più facile passare il turno del Mondiale”

Roberto Mancini è intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione della nuova partnership tra Telepass e la nazionale azzurra di calcio, con un accordo firmato oggi e che durerà 4 anni. “Telepass è stato compagno di viaggio da una vita, non solo per me ma per molti italiani – ha affermato l’allenatore campione d’Europa –: ci ha risolto molti problemi in autostrada. Sarà un binomio assolutamente importante e vincente. Loro sono già stati nel volley, nel basket, nella F1 e hanno sempre vinto, mi sembra che abbiamo preso una buona strada e l’importanza di fare squadra è fondamentale. E poi con Telepass sarà anche più facile passare il turno del Mondiale…“, ha concluso scherzando.

Infine, Mancini ha commentato anche la gara di Napoli contro l’Inghilterra, valida per le qualificazioni ai prossimio campionati d’Europa. “Sappiamo che la partita sarà difficile, l’Inghilterra è una della migliori squadre al mondo e oramai sembra sia quasi diventata un’amichevole, si gioca solo Italia-Inghilterra… Il gruppo non è semplice quindi sarà importante iniziare bene”.