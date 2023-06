Italia, Mancini: “Acerbi e Donnarumma non si divertono? Dovevano dirmelo prima”

“Non so se abbiano detto davvero queste parole. A me non le hanno dette, glielo chiederò”. Così Roberto Mancini commenta le parole di Acerbi e Donnarumma, che dopo Italia-Spagna hanno ammesso di non divertirsi più come prima in Nazionale. “Al di là della stanchezza di fine stagione, se non si divertono loro è un problema – ha aggiunto il ct degli azzurri -. A me, appena arrivo in uno stadio così, su un campo così, viene voglia di giocare a pallone. Ti devi sempre divertire, se è così dovevano dirmelo prima”.