Italia-Macedonia del Nord, Raspadori: “Bella prestazione, con l’Ucraina vogliamo vincere”

“Questa vittoria ci lascia l’entusiasmo di lavorare dopo una bella prestazione. Avremo una partita decisiva e dobbiamo ‘recuperare’ nel migliore dei modi. La prepareremo per vincere. Indossare questa maglia è un privilegio e scendiamo in campo per vincere ogni gara. La mentalità deve essere quella“. Lo ha detto l’attaccante azzurro Giacomo Raspadori dopo la vittoria dell’Italia per 5-2 sulla Macedonia del Nord nel match valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024, in vista del match decisivo di lunedì contro l’Ucraina. “Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo e dobbiamo ripartire da quello – ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport, dopo il match dell’Olimpico di Roma -. Siamo qui per lavorare con entusiasmo. E ci tengo a sottolineare l’atmosfera stupenda allo stadio di questa sera“.