Italia-Lettonia U21, Nunziata: “Partita dominata”. Casadei: “Bella serata, contento per il gol”

“Sicuramente era la partita che ci aspettavamo, loro molto chiusi e fatica a trovare gli spazi. Siamo stati bravi a crossare molto e trovare ampiezza. L’avevamo preparata così. Potevamo concludere in maniera diversa, ma abbiamo dominato la partita. Il risultato è giusto. Non volevo dare punti di riferimento ai loro due centrali, ho cercato di tirarli fuori per poi attaccarli dentro. I ragazzi sono stati bravi. Nel primo tempo non è stato facile”. A dirlo è il commissario tecnico dell’Italia under 21, Carmine Nunziata, ai microfoni di Rai Sport al termine del match vinto 2-0 contro la Lettonia. “Sono molto soddisfatto, per squadra intendo dei giocatori che hanno un obiettivo da raggiungere. Per farlo dobbiamo avere un gioco. Miretti ci dà grandissima qualità, Casadei e Fabbian ci hanno dato inserimenti. I ragazzi hanno fatto ciò che dovevamo fare. Ndour? Abbiamo deciso di sviluppare a tre con Prati che si allargava, non potevamo chiedere anche a lui di inserirsi”, ha concluso Nunziata.

“E’ stata una bella serata. Sono contento per il gol, per la vittoria e per la prestazione di squadra. Era importante non sottovalutare gli avversari, all’andata abbiamo fatto solo 0-0 e ci era rimasto un po’ qui. Tra un paio di giorni abbiamo un’altra partita molto importante con la Turchia, non possiamo abbassare la guardia. Per festeggiare ci sarà tempo”. Queste le parole di Cesare Casadei, autore del gol che ha sbloccato il risultato.

Parla anche Daniele Ghilardi, difensore della Sampdoria: “Abbiamo cercato di fare il massimo per non prendere gol e ci siamo riusciti. Loro sono una bella squadra e hanno dei buoni attaccanti. Abbiamo cercato di ridurre a zero le loro occasioni. Vittoria molto importante per il girone, noi cerchiamo di vincerle tutte. Siamo una squadra che cerca di partire dal basso, noi difensori siamo i primi a dover fare le scelte giuste, in modo tale da arrivare bene alla conclusione”.