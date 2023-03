Italia-Inghilterra: scontri tra tifosi inglesi e la polizia prima del match

La stampa inglese condanna l’uso della forza da parte della tifoseria italiana contro i sostenitori inglesi prima della gara tra Italia e Inghilterra. Il Mirror pubblica un video in cui si vedono i poliziotti italiani colpire un gruppo di inglesi mentre erano in fila per entrare allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Secondo dei testimoni un uomo anziano è rimasto privo di sensi mentre gli agenti si avvicinavano indiscriminatamente ai tifosi in viaggio dell’Inghilterra. Non è chiaro cosa abbia scatenato l’incidente, ma la tranquillità è stata rapidamente ripristinata.