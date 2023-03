Italia-Inghilterra, Politano: “Dobbiamo ripartire dal secondo tempo”

“Nel secondo tempo si è vista una bell’Italia, un peccato non essere riusciti a ribaltarla. Dobbiamo ripartire da quanto fatto nei secondi 45’”. Sono le parole di Matteo Politano dopo la sconfitta dell’Italia per 2-1 contro l’Inghilterra nella sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2024. “C’è bisogno di tempo, all’inizio non siamo riusciti ad imporre il nostro gioco, sia per colpe nostre che per meriti loro, che venivano a pressarci uno contro uno. C’è solo da imparare e andare avanti, cercando di costruire una grande Italia”, ha concluso l’esterno del Napoli ai microfoni Rai.