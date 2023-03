Italia-Inghilterra, l’omaggio a Luca Vialli: maglia speciale e video da brividi

di Marzia Bosco 1

La Nazionale Azzurra torna in campo per la prima volta dopo la scomparsa di Gianluca Vialli, in occasione della qualificazione all’Europeo 2024. Da brividi l’omaggio da parte della Nazionale che ha pubblicato un video ricordo in suo onore, oltre ad aver stampato all’interno della maglia la scritta “Luca, Azzurro per sempre”.