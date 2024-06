Italia fuori da Euro 2024, Caressa: “C’è stata improvvisazione, 9 volte su 10 non ti va bene”

Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta dell’Italia contro la Svizzera negli ottavi di Euro 2024: “Voi avete capito qual era il gioco della Nazionale? Non puoi convocare dieci difensori per poi giocare a quattro. C’è tempo per fare uno-due aggiustamenti, ma non di cambiare in continuazione, perciò bisogna arrivare con le idee chiare. Su certe cose c’è stata improvvisazione, e nella vita non è questa a portarti avanti bensì la preparazione. Ti può andare bene una volta, come con la Croazia, ma non nelle altre 9 volte su 10“.

Caressa ha poi parlato del futuro del ct Luciano Spalletti: “Dopo il fallimento in un grande torneo non è rimasto nessun allenatore. Dobbiamo ringraziarlo e dargli atto che è venuto al posto di un allenatore che se n’era andato nella notte d’agosto. Ma c’è da dire anche che il tempo per scegliere lo ha avuto perché ha girato i ritiri dicendo di aver ricevuto disposizione da tutti. Bisognava mettere i ragazzi nelle condizioni di esaltare le loro qualità“.