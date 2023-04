Italia femminile, in diretta sulle piattaforme FIGC le partite dell’Under 19 e della Nazionale A

Sarà un pomeriggio dedicato alle Azzurre e alle Azzurrine quello in programma domani sulle piattaforme FIGC: in diretta, dalle 14.30 al tardo pomeriggio, sarà possibile seguire le gare Italia-Austria Under 19 femminile, che mette in palio l’accesso alla Fase Finale dell’Europeo di categoria, e a seguire Italia-Colombia, amichevole della Nazionale A Femminile che avvicina la squadra al Mondiale della prossima estate.

Si comincia alle 14.30 con la terza e ultima giornata della Fase Elite dell’Europeo Under 19 Femminile: al ‘Silvio Piola’ di Vercelli, va in scena Italia-Austria, un vero e proprio spareggio verso la Fase Finale dell’Europeo di categoria, che si terrà in Belgio dal 18 al 30 luglio. Dopo le prime due gare, Italia e Austria sono appaiate in vetta al Gruppo 6, ma le Azzurrine sono obbligate a vincere in virtù della peggiore differenza reti. Al fischio finale, la linea passerà allo Stadio Tre Fontane di Roma, dove scendono in campo le Azzurre nell’ultimo match di preparazione al Mondiale Femminile, contro la Colombia. Per la gara della Nazionale Femminile, il calcio d’inizio è previsto alle 16:30, ma il collegamento inizierà alle 16 con “Vivo Azzurro Live”.

A condurre il prepartita ci sarà un’ospite speciale, la centrocampista della Juventus e della Nazionale Martina Rosucci, rimasta ai box per l’infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio destro subito meno di un mese fa. Martina resta così al fianco delle sue compagne anche se non in campo: “Quando mi hanno chiesto di commentare la partita – ha raccontato Martina – sono rimasta sorpresa dall’aver ricevuto una proposta che non mi aspettavo. Poi ho pensato che poteva essere un modo per star vicina alla squadra e per sentirmi parte della gara, quindi ho accettato volentieri e ringrazio la FIGC per l’opprotunità. Di solito, in campo, parlo con le compagne per trovare le soluzioni di gioco: domani, invece, parlerò di loro e sarà il mio modo di star loro accanto anche senza indossare la casacca. E anche se non proprio in campo, sarò a un passo da loro e spero di aiutarle in qualche modo”.