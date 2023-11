Italia a Euro 2024, Gravina: “Promessa mantenuta. Spalletti uomo aperto e diretto. Pronti a percorso innovativo”

Intervenuto Dla Piper Sport Forum “La nuova sfida del calcio” a San Siro, il presidente della Figc Gabriele Gravina non ha nascosto le sue emozioni dopo la qualificazione dell’Italia a Euro 2024. “Sono molto soddisfatto, anche per tutto il movimento e per i tifosi – ha spiegato il numero uno del calcio italiano – Questa nazionale ha grande valore tecnico, ma ha anche un grande uomo come Spalletti che ha una sensibilità incredibile. Siamo agli Europei senza passare dai playoff, abbiamo mantenuto la mia promessa.”

Gravina ha speso ancora parole al miele per l’attuale ct: “Non faccio distinzioni tra Mancini e Spalletti, posso dire che con Luciano non ci sono segreti perchè è molto diretto e aperto. Ha spiegato che vuole ripartire a giugno con un percorso innovativo, ha parlato a lungo con i ragazzi.”