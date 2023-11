Italia, emergenza terzini: Spalletti convoca Manuel Lazzari

Luciano Spalletti, ct dell’Italia, ha convocato Manuel Lazzari per le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina, valevoli per le qualificazioni a Euro 2024. Una scelta quasi obbligata vista l’emergenza terzini per gli azzurri, costretti a rinunciare a Davide Calabria per infortunio. Oltre al capitano del Milan, anche Andrea Cambiaso non è al meglio, mentre Giovanni Di Lorenzo deve scontare una giornata di squalifica. Non sorprende dunque che Spalletti abbia deciso di chiamare il terzino della Lazio. Lazzari non indossa la maglia della Nazionale da oltre un anno, più precisamente dalla Finalissima di Wembley contro l’Argentina nel giugno del 2022.