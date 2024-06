Italia-Croazia, l’omaggio di Francesco Repice a Modric: “Sei uno dei migliori che abbia mai commentato” (VIDEO)

Toccante momento in conferenza stampa al termine di Italia-Croazia, gara valida per la fase a gironi di Euro 2024. Francesco Repice, radiocronista Rai, ha infatti reso onore a Luka Modric, spendendo per lui parole al miele: “Luka, buonasera da un giornalista italiano. Voglio ringraziarti per tutto quello che hai fatto, non solo stasera, ma in tutta la tua carriera. Ancora una volta ti sei dimostrato un giocatore eccezionale, segnando un gol nonostante il rigore sbagliato. Volevo soltanto dirti questo e chiederti di non ritirarti mai perché sei uno dei migliori giocatori che io abbia mai commentato“.

Parole che hanno colpito il centrocampista del Real Madrid, il quale ha ringraziato più volte Repice, rispondendo: “Grazie per questo splendido tributo, dal profondo del mio cuore. Anche a me piacerebbe giocare per sempre, ma arriverà un giorno in cui dovrò appendere gli scarpini al chiodo“. Di seguito il video pubblicato sui social dalla Bbc.