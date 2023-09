Italia, Chiesa e Pellegrini lasciano il ritiro per infortunio

Non arrivano buone notizie per il commissario tecnico della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, che nelle prossime gare di qualificazione a Euro2024 dovrà fare a meno di Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini. Entrambi i giocatori Brutte hanno accusato un risentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici, risultano indisponibili per le prossime gare della Nazionale contro Nord Macedonia e Ucraina. La Figc ha reso noto che, dunque, l’attaccante della Juventus e il centrocampista della Roma faranno ritorno nei rispettivi club di appartenenza.