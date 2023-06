Italia, Adidas crea un kit celebrativo in occasione dei 125 anni della Figc

In occasione del 125° anniversario della Figc, Adidas ha ideato un kit celebrativo per la Nazionale italiana in occasione delle finali di Nations League 2023. “La divisa, ispirata da quella indossata dalla Nazionale al suo esordio nel 1910 (Italia–Francia 6-2 all’Arena Civica di Milano), è caratterizzata da un look retro, che richiama il cotone e la vestibilità morbida delle maglie storiche originali, ed è realizzata con le più moderne tecnologie e i migliori materiali tecnici di oggi.” si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale della Federazione.

“La maglia è in colore bianco con dettagli in oro ed è impreziosita sul petto dallo scudetto delle Nazionali italiane di calcio per l’occasione affiancato da una corona d’alloro dorata e il dettaglio del 125° anniversario della FIGC (1898–2023); sull’altro lato, anche il logo adidas è dorato. La divisa presenta un girocollo bianco, da cui partono le tradizionali tre strisce di adidas, che scorrono sulle spalle. Grazie alla tecnica “Flatnik” e al suo intreccio, che reinterpreta il gusto classico in chiave ultramoderna, viene esaltato il ricamo delle maniche corte. Sul fianco destro, è stata inserita, come ulteriore prezioso elemento, un’etichetta che ricorda l’anniversario. Anche i pantaloncini sono bianchi con dettagli dorati: le tre strisce scendono lungo i fianchi mentre sulla coscia destra è applicato lo scudetto delle Nazionali nella sua versione celebrativa per il 125° anniversario della FIGC. I calzettoni sono invece neri con ricami d’oro: la scritta Italia sul fronte, il logo adidas sul retro e le tre strisce riportate sotto il ginocchio.” prosegue il comunicato.

“Per rendere omaggio ai 125 anni della FIGC, costituitasi il 26 marzo 1898, adidas ha scelto di celebrare l’anniversario con questo kit riservato alla Nazionale A, collegando la fondazione della FIGC all’esordio della Nazionale ed esaltandone la bellezza senza tempo della maglia. Il kit sarà venduto, in edizione limitata (solo 2023 esemplari, come l’anno della ricorrenza), all’interno di una box divisa in due parti e di colore bianco con rifiniture in oro. Nella parte superiore del cofanetto, realizzato con tecnica in rilievo, campeggia lo scudetto della Nazionale nella versione celebrativa del 125° anniversario della FIGC, sormontato dalle quattro stelle che simboleggiano le vittorie Mondiali e cinto da una corona d’alloro dorata, sotto la quale è riportata la scritta “125° anniversario 1898-2023”. All’interno, coperta da una carta velina che ricorda le date 1898-2023, è contenuta su due livelli la divisa celebrativa, che comprende maglia, pantaloncini e calzettoni. Completa la confezione speciale una cartolina che ritrae la Nazionale italiana nel 1910, prima del suo storico debutto, 12 anni dopo la fondazione della FIGC”.

“Grazie alla collaborazione con Adidas celebriamo i 125 anni della fondazione della FIGC con una maglia iconica, intrisa di storia e di modernità; il kit anniversario interpreta alla perfezione la nostra visione di sviluppo del calcio: valori e radici profonde rappresentano la spina dorsale di un movimento che guarda al futuro e al cambiamento senza remore né esitazioni. Peraltro, è particolarmente significativo che ad onorare il compleanno della Federazione sia proprio la Nazionale, che rappresenta il vertice di un sistema ampio e articolato nel quale si riconoscono oltre 1 milione di tesserati. Sono sicuro che anche questo kit speciale avrà grande successo, come le collezioni home e away lanciate a gennaio scorso” ha dichiarato il presidente Gabriele Gravina.

“Celebrare questo speciale anniversario della FIGC nell’ambito della nostra partnership è un momento davvero speciale. Il credo di adidas è ‘Attraverso lo sport abbiamo il potere di cambiare le vite’, e pensare a quante vite sono state cambiate sia dentro che fuori dall’Italia dalla FIGC e dalle sue squadre è qualcosa che tocca nel profondo l’anima di ogni appassionato di calcio. Ripercorrere la ricca storia della FIGC per dare vita a questo kit celebrativo non ha fatto altro che rendere ancora più profondo il nostro rispetto reciproco con la FIGC, e siamo certi che i tifosi di tutta Italia sentiranno questo kit come un riflesso senza tempo di 125 anni di storia del calcio italiano” ha detto invece Lorenzo Reich, Senior Director Sports Maketing di Adidas.