Inter, dalla Francia: Lukaku nel mirino dell’Al Hilal, offerto un biennale da 50 milioni

Dopo Kante e Benzema, l’Arabia Saudita vuole anche Romelu Lukaku. L’attaccante del Chelsea, che ha disputato l’ultima stagione con l’Inter, è volato in Medio Oriente dopo la finale di Champions League per incontrare l’Al Hilal. A riportarlo è Goal Francia, che svela anche le cifre messe sul piatto dal club saudita. A Lukaku sarebbe stato offerto un contratto di due anni da 25 milioni di euro a stagione (50 totali). Il belga non sarebbe però convinto e vorrebbe più soldi per lasciare l’Europa. Inoltre, il Chelsea non è disposto a lasciarlo andar via gratis e valuta il suo cartellino 50 milioni di euro, cifra che l’Al Hilal non appare disposto a sborsare.