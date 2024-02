Italia: 8 giugno ultimo test con la Bosnia a Empoli prima degli Europei

L’ultima amichevole dell’Italia prima della partenza per Euro2024 in Germania, si giocherà sabato 8 giugno allo stadio ‘Carlo Castellani’ di Empoli contro la Bosnia, a una settimana dall’esordio contro l’Albania in programma a Dortmund. Sono cinque, invece, i precedenti contro la Bosnia ed Erzegovina: il bilancio è di tre successi per l’Italia (l’ultimo nel novembre 2020 in Nations League, un 2-0 firmato Belotti e Berardi che valse la qualificazione alle Finals), un pareggio e una sconfitta.