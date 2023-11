Israele-Svizzera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming qualificazioni Europei 2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Israele e Svizzera, valida per le qualificazioni agli Europei 2024. Match fondamentale per entrambe le squadre visto che mette in palio punti pesanti. In caso di vittoria, la Svizzera staccherebbe aritmeticamente il pass per Euro 2024. Israele ha invece bisogno a sua volta di vincere per restare in scia di Romania e Svizzera e sperare ancora nella qualificazione. Si gioca in campo neutro in Ungheria. La sfida è in programma oggi, mercoledì 15 ottobre, alle 20:45. Sarà possibile seguire l’incontro su Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e NOW.

