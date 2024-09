Israele-Italia: le statistiche e i precedenti tra le due nazionali

Dopo la grande vittoria del Parco dei Principi contro la Francia, l’Italia torna in campo in Nations League 2024/25 e lo fa di nuovo in trasferta, questa volta sul campo neutro della Bozsik Arena di Budapest contro Israele. Gli uomini di Spalletti devono provare a dar seguito al bel successo dell’esordio, e partono con i favori del pronostico data la maggior caratura ed esperienza. Dall’altra parte inoltre, la nazionale allenata da Halon Hazan ha subito una sconfitta nella prima giornata contro il Belgio per 3-1, ma non sarà facile cambiare la rotta. Andiamo ora a vedere i numeri, le statistiche e i precedenti per presentare nel dettaglio la sfida tra Israele e Italia.

LE STATISTICHE E I PRECEDENTI

Sono 5 le sfide tra Italia ed Israele, i cui destini si sono incrociati per la prima volta nel 1961. Il bilancio è di 4 vittorie azzurre e un pareggio, uno 0-0 arrivato nella fase a gironi del Mondiale 1970 in Messico. Le prime due sfide come detto risalgono alle qualificazioni per i Mondiali 1962, e si conclusero con due larghe vittorie in favore della Nazionale guidata all’epoca da Giovanni Ferrari: 4-2 in trasferta all’andata con esordio con gol di José Altafini, e 6-0 al ritorno con poker di Omar Sivori. Gli ultimi due incontri si sono disputati invece nel 2016 e 2017, validi per le qualificazioni ai Mondiali dell’anno successivo in Russia: 3-1 esterno firmato da Pellè, Immobile e Candreva all’andata, e vittoria 1-0 in casa grazie nuovamente ad Immobile. Per quanto riguarda invece il Bozsik Stadion di Budapest, teatro della sfida, lo score dell’Italia parla di 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte totali in 16 incontri, tutti contro i padroni di casa dell’Ungheria.