Isole Faroe-Albania, gol di Bajrami: diagonale perfetto del trequartista Sassuolo (VIDEO)

di Giorgio Billone 37

E’ un bel gol quello di Nedim Bajrami, attaccante del Sassuolo, segnato in casa delle Isole Faroe con la maglia della sua Albania. Azione in contropiede degli ospiti, filtrante per il trequartista che fa partire un diagonale imparabile ed è 0-1 dopo una ventina di minuti. In alto ecco il video del gol del vantaggio albanese con un “Serie A” in mostra.