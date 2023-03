Iran, Ghalenoei nuovo ct della Nazionale di calcio: sostituisce Queiroz

La Federcalcio iraniana ha annunciato il nuovo allenatore della Nazionale di calcio dell’Iran. Si tratta di Amri Ghalenoei, ex calciatore e attuale tecnico del Gol Gohar Sirjan, club che milita nella Pro League. Il 59enne, già allenatore della selezione dal 2006 al 2008, prenderà il posto del portoghese Carlos Queiroz, che ha detto addio dopo i Mondiali 2022 in Qatar. Ghalenoei guiderà la nazionale almeno fino all AFC Asian Cup 2023, in programma in Qatar.