Il Westfalenstadion parla albanese: anche la politica si ferma per la partita con l’Italia ad Euro 2024

Sono circa 50.000 i tifosi albanesi al Westfalenstadion, teatro della gara del gruppo B di Euro 2024 tra la nazionale di Sylvinho e l’Italia di Luciano Spalletti. Praticamente il mitico impianto casalingo del Borussia Dortmund sarà per 3/4 a tinte rossonere, visto che la capienza per il torneo continentale è stata ridotta fino a 62.000 posti. Ma cosa c’è dietro questa incredibile partecipazione di pubblico in trasferta? Innanzitutto, la passione. La stessa che accomuna altre tifoserie. Secondo le autorità tedesche, sarebbero 100.000 i tifosi scozzesi in Germania. Numerosissimi anche i tifosi turchi, inglesi e olandesi. L’Albania però con 50.000 tifosi nella partita d’esordio si aggiudica già il record (per ora) di Euro 2024 per presenza di pubblico, naturalmente dopo quello casalingo della Germania. D’altronde l’occasione è storica e imperdibile.

Si tratta del secondo Europeo nella storia dell’Albania, dopo quello del 2016 che finì al primo turno. E in patria l’attesa si percepisce in ogni ambito della vita quotidiana. A partire dalla politica. Come riporta ESPN, il primo ministro albanese Edi Rama ha sospeso il parlamento nazionale per 10 giorni per consentire a oltre 100 ministri e parlamentari di assistere alle partite del Gruppo B. E non sono pochi gli albanesi residenti in Germania ad aver ottenuto il prezioso biglietto per questa partita sentitissima con i ‘vicini di casa”. E i tifosi italiani? Meno di 10.000 sostenitori azzurri presenti al Signal Iduna Park. Nessun incidente segnalato, anche se nel pre partita la polizia ha deciso di posizionarsi nei pressi del ‘Muro Giallo’ a scopo preventivo. Altre partite ‘bollenti’ sugli spalti ad Euro 2024? Quelle della Turchia. E il motivo è facilmente individuabile negli oltre 7 milioni di persone di origine turca residenti in Germania.