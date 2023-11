Highlights Virtus Bologna-Brescia 88-76, ottava giornata Serie A 2023/24 (VIDEO)

di Christian Deiuri 11

Il video con gli highlights di Virtus Bologna-Germani Brescia 88-76, sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. La formazione di Banchi mostra i muscoli e conduce la gara quasi per tutti i 40 minuti, resistendo alle folate di Brescia guidata da Massinburg. Il successo consente alle V nere di prendersi il primo posto in solitaria in classifica, lasciando la compagnia proprio degli avversari di giornata. MVP del match Toko Shengelia che chiude con 26, mentre Lundberg ne aggiunge 19. Per la Germani ce ne sono 27 per Massinburg e 12 per Bilan.