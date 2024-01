Highlights e gol Capo Verde-Mozambico 3-0: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Antonio Sepe 2

Gli highlights del match tra Capo Verde e Mozambico, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2024. Netto successo per la compagine capoverdiana, che s’impone per 3-0 e sale a quota 6 punti, vincendo il gruppo B con una giornata d’anticipo. Decidono le reti di Bebe, Mendes e Lenini. Ecco le immagini salienti dell’incontro.