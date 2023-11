Highlights e gol Montenegro-Lituania 2-0, qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 21

Il Montenegro batte 2-0 la Lituania nel match valido per l’ottava giornata del Girone G delle qualificazioni agli Europei 2024. Kuc apre le marcature al 3′ e l’eterno Jovetic raddoppia al 48′ per chiudere i conti. Montenegro che resta in lotta per la qualificazione e sale a 11 punti a -2 dalla Serbia. Lituania fuori e ferma a 6 punti.