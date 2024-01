Highlights e gol Marocco-Congo 1-1: Coppa d’Africa 2024 (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 29

Gli highlights e le azioni salienti di Marocco-Congo 1-1, match della seconda giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa 2024. Una rete di Hakimi in avvio di gara al 6′ indirizza il match, ma il Marocco non riesce a chiudere il match. Anzi il Congo al 44′ ha l’occasione per il pareggio, ma Bakambu sbaglia il rigore. Al 76′ comunque ci pensa Salis a pareggiare.