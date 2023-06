Highlights e gol Islanda-Portogallo 0-1: qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 94

Il video con gli highlights e i gol di Islanda-Portogallo 0-1, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. Sembrava tutto apparecchiato per un pareggio a reti bianche, invece c’è il solito Cristiano Ronaldo a non perdonare. In zona Cesarini arriva il colpaccio di CR7, la cui rete viene inizialmente annullata per fuorigioco ma poi concessa col Var. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida di stasera.