Highlights e gol Danimarca-Finlandia 3-1, qualificazioni Europei 2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 47

Un super Hojlund trascina la Danimarca nella prima partita valida per le qualificazioni a Euro 2024 contro la Finlandia. L’attaccante danese mette a segno una tripletta decisiva per il 3-1 finale e aiuta i suoi a portare a casa i 3 punti in un match cruciale per il discorso qualificazione agganciando a 3 punti Slovenia e Irlanda del Nord.