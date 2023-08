Gigi Riva: “Caso Nazionale? Non c’è più serietà o attaccamento”

Gigi Riva, nel corso di un’intervista a Francesco Repice della redazione sportiva del Giornale Radio Rai ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quanto sta accadendo riguardo alla guida della Nazionale, dopo le dimissioni di Roberto Mancini. “Non ci capisco più niente, non so proprio cosa dire. Una cosa che viene da pensare è che ci sia stata una rottura, ma questo lo sapremo poi. È una cosa che non è chiara, e attorno alla Nazionale che è di tutti bisogna che le cose siano chiare”. Poi ha concluso: “Mi sento insicuro, non c’è più serietà. L’attaccamento è sparito. La Nazionale è di tutti, non ha un tifoso o due. È di tutti”.