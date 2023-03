Germania, ufficiali i convocati di Flick: Wolf e Berisha tra le novità

Tante novità nei 24 convocati di Hansi Flick per le prossime due amichevoli contro Perù e Belgio, in programma rispettivamente il 25 e 28 marzo. Il ct della Germania ha lasciato a casa i vari Sule, Rudiger, Gundogan e Sanè, escludendo in tutto 11 giocatori rispetto al Mondiale in Qatar. Prima chiamata assoluta per Josha Vagnoman, Marius Wolf, Mergim Berisha, Kevin Schade e Felix Nmecha. Di seguito, la lista completa.

GERMANIA – I CONVOCATI DI FLICK

Portieri: Bernd Leno (Fulham), Marc-Andre ter Stegen (Barcellona), Kevin Trapp (Francoforte).

Difensori: Armel Bella-Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Friburgo), Christian Gunter (Friburgo), Thilo Kehrer (West Ham), David Raum (Lipsia), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Marius Wolf (Borussia Dortmund), Josha Vagnoman (Stoccarda),.

Centrocampisti: Emre Can (Borussia Dortmund), Mario Goetze (Francoforte), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Felix Nmecha (Wolfsburg), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Attaccanti: Mergim Berisha (Augsburg), Niclas Fuellkrug (Bayer Leverkusen), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Kai Havertz (Chelsea), Kevin Schade (Brentford), Timo Werner (Lipsia).