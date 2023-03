Semifinali Conference League 2022/2023: date andata e ritorno

Le semifinali di Conference League 2022/2023 non sono poi così lontane ed è il momento di scoprire quali siano le date di andata e ritorno di questo doppio confronto che manderà due squadre in finale. Le otto qualificate ai quarti di finale si danno appuntamento oggi a Nyon per il sorteggio, nel corso del quale scopriranno non solo l’accoppiamento dei quarti, ma anche delle eventuali semifinali e quindi l’intero tabellone fino alla finale, che la Fiorentina, unica italiana rimasta in corsa dopo l’eliminazione della Lazio, spera di poter giocare. Per quanto riguarda le semifinali nel dettaglio, andata fissata per giovedì 11 maggio, si giocheranno entrambe le partite alle ore 21, ritorno giovedì 18 maggio, con sfide invertite di giorno rispetto all’andata, ancora una volta i due incontri in contemporanea alle ore 21. Di seguito ecco il riepilogo.

DATE QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI CONFERENCE LEAGUE DATE E ORARI

ANDATA

Giovedì 11 maggio 2023

Due partite alle ore 21

RITORNO

Giovedì 18 maggio 2023

Due partite alle ore 21