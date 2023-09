Germania, Nagelsmann è il nuovo Ct: “All’Europeo con un gruppo affiatato”

Julian Nagelsmann sarà il Ct della nazionale tedesca di calcio fino agli Europei del 2024 in programma in Germania. L’allenatore 36enne ha firmato oggi nel campus della DFB un contratto fino al 31 luglio 2024 e l’ufficialità è arrivata in mattinata. “Abbiamo un campionato europeo nel nostro paese – le prime parole del tecnico -. È qualcosa di speciale, qualcosa che accade ogni pochi decenni. Subordino tutto al fatto di avere un grande torneo in un grande paese. Ho un grande desiderio di affrontare questa sfida. La presenza a Dortmund è stato l’inizio. Il prossimo anno saremo un gruppo affiatato”.

Il presidente della DFB Bernd Neuendorf spiega: “Il Campionato Europeo del prossimo anno è di enorme importanza per il calcio tedesco nel suo insieme. Siamo convinti che Julian Nagelsmann, in qualità di allenatore della nazionale, farà in modo che la nazionale ispiri i suoi tifosi e che l’EURO sia anche un successo sportivo. Nagelsmann è un allenatore eccezionale che affronta il suo nuovo compito con la massima motivazione. Ora ci concentreremo tutti sul torneo della prossima estate e sosterremo Julian nel miglior modo possibile”.