Georgia, il ct Sagnol: “Kvaratskhelia? Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco sono interessate”

“Kvaratskhelia gioca in un top club come il Napoli, ma anche squadre big del calcio mondiale sono interessate a lui, come Barcellona, Real Madrid o Bayern Monaco”. Lo ha detto in conferenza stampa il ct della Georgia, Willy Sagnol, parlando del futuro di Khvicha Kvaratskhelia, stella del Napoli: “Giocare in questi club è un sogno per tutti, ogni giocatore spera un giorno di poter vestire una maglia come questa e vincere titoli importanti”.