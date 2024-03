Georgia-Grecia, infortunio muscolare per Kvaratskhelia: costretto al cambio, esce zoppicando

Ansia in casa Napoli per le condizioni di Khvicha Kvaratskhelia, uscito nei supplementari contro la Grecia nella sfida che per la sua Georgia vale Euro 2024. Infortunio da valutare per l’attaccante esterno degli azzurri, che si è fatto male all’inguine della coscia sinistra e ha subito chiesto il cambio alla panchina. E’ poi uscito dal campo zoppicando e la sua sostituzione a pochi minuti dai rigori lascia intuire che si possa trattare di qualcosa di non lieve. Nelle prossime ore ne sapremo di più, per il momento i tifosi azzurri sono in apprensione per il loro fuoriclasse.