Francia, Thuram: “Dobbiamo lottare affinché la RN non passi”

Dopo la vittoria del Rassemblement National alle elezioni europee e l’annuncio di domenica dello scioglimento dell’Assemblea Nazionale, Marcus Thuram, da tempo impegnato nella lotta al razzismo, ha preso la prima posizione molto chiara nel dibattito di sabato in conferenza stampa: “La situazione è molto, molto grave. L’ho saputo dopo la partita contro il Canada. Nello spogliatoio eravamo tutti un po’ scioccati. Questa è la triste realtà della nostra società oggi. Ci sono messaggi che passano ogni giorno in televisione per far passare questo partito. Come ha detto Ousmane (Dembélé), dobbiamo dire a tutti di andare a votare. Come cittadino, che si tratti di te o di me, dobbiamo lottare quotidianamente affinché ciò non accada più e affinché l’RN non passi”.

Thuram ha poi giustificato la sua posizione nel chiedere apertamente una barriera all’RN: “Nella squadra francese, penso, anzi spero, che tutti condividano la mia stessa opinione. Capisco che alcuni dicano che dobbiamo andare a votare, ma non credo che sia sufficiente dirlo. Dobbiamo anche dire come siamo arrivati ​​fin qui e la gravità della situazione. Non ho dubbi che tutti condividano la mia visione delle cose. Siamo in un Paese libero e ognuno dovrebbe fare ciò che ritiene giusto. Sono davanti a te e dico certe cose. Gli altri magari non lo dicono ma, ripeto, non ho dubbi che tutti la pensino come me in merito”.