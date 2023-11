Francia, serata storica: il 14-0 su Gibilterra è la vittoria più larga delle qualificazioni agli Europei

Serata storica per la Francia. La nazionale di Deschamps, già aiutata da un dislivello tecnico eclatante con Gibilterra, ma ulteriormente facilitata dal fatto che gli ospiti siano rimasti in dieci dopo venti minuti, stampa un roboante 14-0 che è la vittoria più larga della storia per i transalpini, che prima di questa serata avevano ottenuto al massimo un 10-0 contro l’Azerbaigian nel 1995. Per un soffio viene anche battuto il leggendario larghissimo punteggio della storia delle Qualificazioni agli Europei: 14-0 contro lo 0-13 della Germania in casa di San Marino del 2006.