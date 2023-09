Francia-Irlanda, tegola Milan: infortunio per Giroud, al suo posto Thuram

Infortunio per Olivier Giroud in Francia-Irlanda. Dopo 25 minuti l’attaccante del Milan chiede il cambio dolorante ed esce quasi in lacrime per un problema alla caviglia che si era procurato dopo già pochi istanti dall’inizio della sfida, per poi provare a continuare. Al suo posto entra l’interista Marcus Thuram. Il centravanti rossonero dunque alza bandiera bianca e rischia di dover saltare il derby contro l’Inter se dovesse essere un problema degno di nota. Ne sapremo di più nelle prossime ore.