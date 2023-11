Francia-Gibilterra, Zaire Emery che beffa: primo gol in nazionale e infortunio alla caviglia

Warren Zaire-Emery sognava diversamente il primo gol con la maglia della Francia nel match contro Gibilterra nel percorso verso Euro 2024. Il centrocampista del Psg ha avviato l’azione e si è inserito coi tempi giusti in area per poi calciare in rete col destro al 16′ su assist di Coman. Ma al momento del tiro, il difensore Santos è entrato in modo durissimo sulla caviglia del classe 2006, rimasto a terra dolorante. Immediato l’intervento dello staff medico, mentre Santos (autore di un autogol al 3′) è stato espulso dall’arbitro dopo il controllo al Var. La distorsione alla caviglia è evidente, ma Zaire Emery ha provato a rimanere in campo. Niente da fare. Tre minuti dopo ha chiesto il cambio ed è stato sostituito da Fofana. Nelle prossime ore gli esami strumentali chiariranno l’entità dell’infortunio. Deschamps e Luis Enrique incrociano le dita.