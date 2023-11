Pattinaggio artistico, Grand Prix Espoo 2023: Conti-Macii splendido argento, quarto Rizzo

L’ultima giornata del Grand Prix di Espoo in Finlandia, valido come quinta tappa del Grand Prix ISU di pattinaggio artistico non ha portato buone notizie per i colori italiani. Bisognerà attendere un’altra occasione per festeggiare la prima vittoria in una tappa del Grand Prix per la coppia di artistico campione d’Europa composta da Sara Conti e Niccolò Macii. Dopo aver concluso lo short program a soli 25 centesimi dalla vetta, nel programma libero i due italiani hanno pagato cara la caduta di Macii sulla sequenza triplo toeloop-doppio axel ricevendo solamente il terzo punteggio più alto nella giornata, superati sia dai tedeschi Hase/Volodin sia dagli ungheresi Pavlova/Sviatchenko. Fortunatamente per loro, però, i cinesi Peng/Wang, in testa dopo il programma corto, non hanno saputo fare meglio delle tre coppie che li hanno preceduti consentendo a Conti/Macii di portare a casa una medaglia d’argento che li tiene in corsa per la qualificazione alle Finali del Grand Prix di Pechino. La medaglia d’oro è andata quindi ai tedeschi Hase/Volodin, che la settimana prossima voleranno in Giappone per guadagnarsi il lasciapassare per le Finali, mentre la medaglia di bronzo è stata vinta da Pavlova/Sviatchenko, al secondo podio stagionale dopo l’argento di Skate Canada.

La vittoria nel singolo maschile è andata al giapponese Kao Miura, che ha confermato il primo posto conquistato venerdì dopo lo short program nonostante un programma libero con qualche imprecisione ma che è stato comunque sufficiente per rimanere davanti al connazionale Shun Sato, autore del migliore esercizio della giornata con tre quadrupli e cinque salti tripli. Medaglia di bronzo per il francese Kevin Aymoz, allenato dall’italiana Silvia Fontana, autore della prova con il più alto punteggio per le componenti del programma e che ha rimediato alla prova negativa di venerdì che lo aveva relegato al quinto posto. Giornata agrodolce per i due rappresentanti italiani: Matteo Rizzo è riuscito a risalire due posizioni arrampicandosi fino al quarto posto, ma c’è sicuramente qualche recriminazione dovuta ai parecchi punti lasciati sulla pista di Espoo. Un quadruplo loop sottoruotato, lo step-out sul secondo triplo axel e i bassi livelli di esecuzione nei passi e nelle trottole alla fine del programma, così come lo ‘zero’ rimediato sulla sequenza coreografica lasciano un po’ l’amaro in bocca per un punteggio che poteva essere più alto. Due posti rimontati anche da Nikolaj Memola, risalito al quinto posto nel giorno del suo ventesimo compleanno, che però anche lui ha avuto problemi con le trottole e soprattutto non è riuscito a presentare in maniera soddisfacente i due quadrupli lutz che sono la colonna portante del suo libero. Con questo risultato, Matteo Rizzo dice addio ai sogni di qualificazione per le Finali di Pechino, mentre il vincitore Kao Miura può già prenotare il suo viaggio per la Cina a inizio dicembre.

Tra le donne affermazione della campionessa mondiale Kaori Sakamoto che, in una gara dal non eccelso valore tecnico, ha fatto registrare il miglior punteggio anche nel libero di sabato conquistando la seconda affermazione in questo Grand Prix e assicurandosi la qualificazione per le Finali. Secondo posto per l’altra giapponese Rion Sumiyoshi, che ancora una volta non è riuscita a completare le rotazioni del suo quadruplo toeloop, ma nonostante una caduta sul triplo loop è comunque riuscita a rimanere davanti alla sorprendente Amber Glenn. La statunitense, dopo un disastroso undicesimo posto nel programma corto è riuscita a risalire fino alla medaglia di bronzo grazie al secondo libero della serata. Nella danza infine conferma per le coppie che avevano concluso la danza ritmica in testa alla classifica provvisoria: vittoria per i campioni del mondo in carica Chock/Bates, che aggiungendo questa medaglia d’oro a quella già vinta a Skate America danno appuntamento a tutti i loro rivali alle Finali di Pechino. Secondo posto per i canadesi Fournier Beaudry/Soerensen e medaglia di bronzo per la coppia di casa Turkkila/Versluis. Per l’ultima tappa prima delle Finali di dicembre il Grand Prix ISU torna in Asia dove dal 24 al 26 novembre si terrà il tradizionale NHK Trophy.

Al Towa Pharmaceutical RACTAB Dome di Osaka, in Giappone la coppia di danza campione d’Europa Charlene Guignard/Marco Fabbri cercherà gli ultimi punti per la qualificazione alle Finali, così come le altre due coppie italiane nell’artistico, Beccari/Guarise e Ghilardi/Ambrosini cercheranno di aumentare il numero di rappresentanti italiani a Pechino. In gara anche Gabriele Frangipani nella gara maschile. Si inizierà venerdì 24 novembre alle 12.25 locali (04.25 in Italia) con la danza ritmica, per poi proseguire alle 14.15 locali (06.15 in Italia) con il programma corto donne, seguito alle 16.15 (08.15 in Italia) dal corto per le coppie d’artistico e per finire, alle 19.00 locali (11.00 in Italia), con il singolo uomini.

I risultati completi Singolo uomini

1 Kao MIURA JPN 274,56

2 Shun SATO JPN 273,34

3 Kevin AYMOZ FRA 250,03

4 Matteo RIZZO ITA 241,47

5 Nikolaj MEMOLA ITA 221,25

6 Koshiro SHIMADA JPN 218,44

7 Nikita STAROSTIN GER 201,15

8 Ivan SHMURATKO UKR 200,67

9 Liam KAPEIKIS USA 196,94

10 Arlet LEVANDI EST 195,83

11 Jimmy MA USA 191,26

12 Makar SUNTSEV FIN 162,00

Coppie d’artistico

1 Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN GER 192,72

2 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 188,60

3 Maria PAVLOVA / Alexei SVIATCHENKO HUN 186,19

4 Cheng PENG / Lei WANG CHN 186,16

5 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 152,54

6 Ellie KAM / Danny O'SHEA USA 152,16

7 Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR CAN 147,27

8 Milania VAANANEN / Filippo CLERICI FIN 142,69

Singolo donne

1 Kaori SAKAMOTO JPN 205,21

2 Rion SUMIYOSHI JPN 190,21

3 Amber GLENN USA 185,39

4 Chaeyeon KIM KOR 181,42

5 Lorine SCHILD FRA 175,71

6 Nella PELKONEN FIN 172,88

7 Lara Naki GUTMANN ITA 168,33

8 Young YOU KOR 168,14

9 Mana KAWABE JPN 161,00

10 Starr ANDREWS USA 154,42

11 Janna JYRKINEN FIN 153,74

12 Oona OUNASVUORI FIN 144,16

Danza su ghiaccio

1 Madison CHOCK / Evan BATES USA 209,4634

2 Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN CAN 206,32

3 Juulia TURKKILA / Matthias VERSLUIS FIN 195,80

4 Christina CARREIRA / Anthony PONOMARENKO USA 188,76

5 Emilea ZINGAS / Vadym KOLESNIK USA 183,78

6 Yuka ORIHARA / Juho PIRINEN FIN 176,73

7 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK CZE 172,58

8 Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT CAN 167,87

9 Jennifer JANSE van RENSBURG / Benjamin STEFFAN GER 164,55

10 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 147,40