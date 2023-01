Francia, Deschamps dopo il rinnovo: “Grazie per la fiducia, in Qatar a un passo dall’obiettivo”

Didier Deschamps ha commentato il rinnovo fino al 2026 con la Nazionale di calcio della Francia: “Ringrazio il presidente Le Graet per la fiducia e lo staff tecnico per le emozioni e la passione del Mondiale. In Qatar siamo andati ad un passo dal nostro obiettivo, ovvero laurearci campioni del mondo, ma abbiamo portato a casa tante cose positive“. Deschamps ha poi concluso rassicurando i tifosi: “Potrete fare affidamento su di me per confermare la squadra francese ai vertici del calcio internazionale“.