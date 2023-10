Formazioni ufficiali Olanda-Francia, qualificazioni Europei 2024

Le formazioni ufficiali di Olanda-Francia, sfida valida per i gironi di qualificazione agli Europei 2024. Gli orange vogliono riscattare la sconfitta dell’andata e consolidare il secondo posto, mantenendo un vantaggio sull’ostica Grecia. I ragazzi di Deschamps vanno invece a caccia dei tre punti per chiudere il discorso e staccare il pass per Euro 2024. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di venerdì 13 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI OLANDA-FRANCIA

OLANDA: Verbruggen, Geertruida, Van Dijk, Ake, Dumfries, De Roon, Veerman, Hartman, Reijnders, Weghorst, Simons

FRANCIA: Maignan, Clauss, Konate, L. Hernandez, T. Hernandez, Tchouameni, Griezmann, Rabiot, Coman, Kolo Muani, Mbappe