Formazioni ufficiali Nigeria-Guinea Equatoriale: Coppa d’Africa 2024

Le formazioni ufficiali di Nigeria-Guinea Equatoriale, gara inaugurale della Coppa d’Africa 2024. Debutto sulla carta agevole per Osimhen e compagni, tra i favoriti per la vittoria del titolo, che affrontano la Guinea Equatoriale. L’obiettivo della Nigeria è rispondere alla Costa d’Avorio, vittoriosa sull’altra Guinea (Bissau), e raggiungerla in vetta al girone. Si gioca alle 15:00 di domenica 14 gennaio. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici.

