Formazioni ufficiali Germania-Francia, amichevoli internazionali

Oggi alle 21 Germania e Francia in un match amichevole. I tedeschi, reduci dal ko 4-1 con il Giappone che ha sancito la fine dell’esperienza di Flick in nazionale, sono già qualificati agli Europei in quanto nazione ospitante e stanno cercando la continuità che è mancata nell’ultimo periodo con l’arrivo ad interim di Voeller. Francia che dopo il successo contro l’Irlanda nelle qualificazioni agli Europei domani tornerà in campo in casa contro l’Olanda. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

Germania: in attesa. Allenatore: Voeller.

Francia: in attesa. Allenatore: Deschamps.