Formazioni ufficiali Costa d’Avorio-DR Congo: Coppa d’Africa 2024

Le formazioni ufficiali di Costa d’Avorio-DR Congo, seconda semifinale di Coppa d’Africa, in programma alle 21:00 di oggi, mercoledì 7 febbraio. Grande attesa per questa sfida decisiva con in palio il pass per la finale. Gli ivoriani, reduci da un torneo fin qui rocambolesco, cercano la finale in casa. Il Congo si candida a sorpresa di questa edizione.

Le formazioni ufficiali

Costa d’Avorio: in attesa

DR Congo: in attesa