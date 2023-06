Formazioni ufficiali Brasile-Senegal, amichevole 2023

Le formazioni ufficiali di Brasile-Senegal, sfida valida come amichevole internazionale. I verdeoro sono reduce da una vittoria per 4-1 contro la Guinea, ma ora l’asticella si alza dato che l’avversario sarà il Senegal, nazionale di tutt’altra caratura. Ciononostante, sarà comunque il Brasile a scendere in campo con i favori del pronostico. Si gioca all’Alvalade di Lisbona. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 21:00 di martedì 20 giugno, mentre di seguito ecco le scelte dei due commissari tecnici.

FORMAZIONI UFFICIALI BRASILE-SENEGAL

BRASILE: In attesa

SENEGAL: In attesa